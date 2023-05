JPMORGAN stuft Ionos auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ionos auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Dem Webhoster sei ein guter Jahresstart gelungen, schrieb Analyst Toby Ogg am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er rechnet mit leicht steigenden Markterwartungen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2023 / 07:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2023 / 07:51 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die IONOS Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 13,44EUR gehandelt.