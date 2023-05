Preisrückgang in mittelgroßen Städten Wohneigentum ist bis zu 15 Prozent günstiger als vor einem Jahr

Nürnberg (ots) - Ein Vorjahresvergleich der Angebotspreise von Bestandswohnungen

in ausgewählten deutschen Mittelstädten von immowelt zeigt:



- Preisanpassungen: In 51 von 54 untersuchten Mittelstädten sind die

Angebotspreise von Wohnungen innerhalb eines Jahres gesunken, in 11 Städten

sogar um mindestens 10 Prozent

- Stärkste prozentuale Rückgänge in Bayreuth, Lüdenscheid, Lüneburg und Schwerin

(je -15 Prozent)

- Sinkende Preise auch in teuersten Mittelstädten: Wohneigentum in Konstanz

kostet im Mittel 6.043 Euro pro Quadratmeter (-6 Prozent), in Rosenheim 5.275

Euro (-7 Prozent)

- Günstigste Mittelstädte im Osten: In Gera kostet der Quadratmeter

durchschnittlich 1.222 Euro (-2 Prozent), in Zwickau 1.259 Euro (-5 Prozent)



Wie in den meisten Großstädten sinken auch in vielen deutschen Städten mittlerer

Größe die Kaufpreise von Wohnungen. In insgesamt 51 von 54 untersuchten

Mittelstädten hat sich Wohneigentum im Vergleich zum Vorjahr vergünstigt. In 11

Städten liegt das Minus sogar im zweistelligen Prozentbereich. Das zeigt eine

aktuelle Analyse von immowelt, in der die durchschnittlichen Angebotspreise von

Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) in

ausgewählten mittelgroßen Städten (50.000 bis 100.000 Einwohner) untersucht

wurden.