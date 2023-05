LEG Immobilien steigert Mieteinnahmen - Gewinnrückgang

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern LEG hat im ersten Quartal von gestiegenen Mieten profitiert, die Einnahmen daraus kletterten stärker als für das Gesamtjahr angepeilt. In den drei Monaten Januar bis März lagen die Mieteinnahmen auf vergleichbarer Fläche mit 6,43 Euro pro Quadratmeter 3,8 Prozent über dem Vorjahreszeitraum, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Für das Gesamtjahr sind 3,3 bis 3,7 Prozent Steigerung in den Planungen von Unternehmenschef Lars von Lackum einkalkuliert.

Die Aktie legte am Vormittag um knapp ein Prozent auf 52,82 Euro zu und zählte damit zu den stärksten Werten im MDax. Das Papier zählte allerdings in den vergangenen Monaten wie andere Immobilientitel wegen der Zinswende zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt. So sackte die LEG-Immobilien-Aktie seit dem Rekordhoch von fast 140 Euro im Sommer 2021 um mehr als 60 Prozent ab.