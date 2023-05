Grüne fordern mehr Geld vom Bund für Flüchtlingsintegration

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund sollte sich nach Ansicht von Spitzenpolitikern der Grünen stärker als bisher an den Kosten der Integrationsmaßnahmen für Geflüchtete beteiligen. Der Parteivorsitzende Omid Nouripour und die Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Britta Haßelmann, verfassten am Mittwoch vor dem für den Nachmittag geplanten Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern einen Plan für eine "moderne und menschenrechtsorientierte Migrationspolitik". Darin fordern sie, "dass der Bund gezielt mehr finanzielle Verantwortung übernimmt, als bisher zugesagt wurde - insbesondere dort, wo die Herausforderungen am größten sind".

Notwendig sei hierfür auch "eine stärkere Beteiligung des Bundes an den Kosten für Integrationsmaßnahmen". Die Integrations- und Sprachkurse müssten flächendeckend ausgebaut werden. Haßelmann und Nouripour sprachen sich außerdem dafür aus, allen Schutzsuchenden möglichst früh Zugang zum Arbeitsmarkt zu gewähren. "Den sogenannten Spurwechsel in die Arbeitsmigration wollen wir vereinfachen", heißt es in ihrem Zehn-Punkte-Plan.