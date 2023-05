Bain bietet bis zu 36 Euro für Software AG - Unternehmen lehnt ab

WALTHAM/DARMSTADT (dpa-AFX) - Der US-Finanzinvestor Bain Capital lässt bei der Software AG nicht locker. Man sei unter bestimmten Bedingungen bereit, bis zu 36 Euro je Aktie zu zahlen, teilte die von den Amerikanern kontrollierte Firma Rocket Software am Dienstagabend mit. Dazu zählt der Verkauf oder eine anderweitige Übertragung der derzeit vom Technologieinvestor Silver Lake und der Großaktionärin Software-AG-Stiftung gehaltenen Papiere an Rocket. Silver Lake hatte vor wenigen Tagen sein Anfangsgebot für die Software AG von 30 auf 32 Euro erhöht und genießt die Unterstützung von Vorstand, Aufsichtsrat und Stiftung. Silver Lake lehnte das Angebot von Bain ab, eine Partnerschaft einzugehen oder seine Anteile an den Rivalen zu verkaufen. Die Software-AG-Aktie legte am Mittwoch etwas zu.

Das im SDax notierte Papier lag nach Handelsbeginn am Vormittag 1,5 Prozent im Plus bei 33,58 Euro. Seit dem Beginn des Übernahmevorhabens durch Silver Lake ist die Aktie maßgeblich vom Hin und Her der beiden Finanzinvestoren geprägt. Vor dem ersten Bekanntwerden der Kaufabsicht von Silver Lake war der Anteilsschein nur um die 20 Euro wert. Allerdings liegen die Gebote auch noch spürbar unter dem Niveau, das der Kurs noch im Herbst 2021 bei über 40 Euro hatte.