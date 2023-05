"Zahlen, Daten und Fakten"-Broschüre des IKK e.V. Neue Finanzierungsideen braucht die GKV

Berlin (ots) - Aktuelle Basis- und Finanzdaten zum Gesundheits- und Kassenwesen

| Schwerpunkt: Nachhaltige Finanzierung der GKV



Die "Zahlen, Daten und Fakten"-Broschüre des IKK e.V., der Interessenvertretung

der Innungskrankenkassen, ist erschienen. In einem großen Datenteil widmet sich

die Broschüre wichtigen Fragen und spannenden Informationen rund um die

gesetzliche Krankenversicherung (GKV) und weist langfristige Trends auf: Wie

entwickelt sich die Einnahmenstruktur der GKV seit 2009? Wie gestalten sich die

Leistungsausgaben bei den Innungskrankenkassen bzw. ihren Mitbewerbern seit

2018? Wie hoch sind die Fondszuweisungen zur Deckung der Leistungsausgaben je

Kassenart seit 2019? Das 56-seitige, aktualisierte und erweiterte Kompendium,

das bereits zum 14. Mal erscheint, berücksichtigt die neuesten Daten aus dem

Jahr 2022. Es richtet sich an Akteure des Gesundheitswesens, Politik- und

Medienvertreter sowie an Brancheinteressierte.



Schwerpunktthema der diesjährigen Broschüre ist das Thema der nachhaltigen

Finanzierung des Gesundheitswesens. "Seit langem wissen wir, dass die

Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) mit einer nachhaltigen

und durchdachten Reform überfällig ist! Andernfalls droht über kurz oder lang

ein finanzieller Kollaps des Gesundheitswesens", weiß Jürgen Hohnl,

Geschäftsführer des IKK e.V. Daran ändere auch das

GKV-Finanzstabilisierungsgesetz (GKV-FinStG) aus dem vergangenen Sommer nichts,

so Hohnl. Deshalb haben die Innungskrankenkassen eigene Lösungswege erarbeitet,

um die Finanzierung der GKV mit Blick auf die demographische Entwicklung, den

medizinisch-technischen Fortschritt und die geänderte Berufswelt nachhaltig zu

sichern.