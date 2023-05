Shoppable Creatives - sehen, mögen, wollen, kaufen / Ad Alliance launcht Shoppable Package - ein Ergebnis aus dem Zusammenspiel von Marktanforderung, Research und Konzeption

Köln (ots) - 10. Mai 2023 - Shopping regiert! Die Vorstellung, das gesamte World

Wide Web sowie die TV-Welt shoppable zu machen ist nicht allein Gradmesser, um

Nutzende zu Konsumenten zu machen. Was es zum Shopping-Erlebnis - auch über

Device-Grenzen hinaus - tatsächlich braucht, hat RTL Data im Auftrag der Ad

Alliance untersucht. In der Grundlagenstudie "Shoppable Ads" wurden diverse

Shoppable Ad-Konzepte auf Herz und Nieren geprüft. Dafür wurde eine Testkampagne

bei und für RTL+ aufgesetzt, um die Werbekonzepte zu testen, zu bewerten und zu

optimieren. Was übrig blieb? Das Wissen, dass intelligente und smoothe

Integrationen aktivieren und Käufe generieren sowie ein wirkungsvolles Shoppable

Package für Werbungtreibende. Das Ad Alliance-Angebot umfasst die Gattungen TV,

ATV und Digital.



(Online-)Shopping - unkompliziert und konvergent muss es sein