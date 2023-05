GOLDMAN SACHS stuft Ionos auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ionos auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Webhoster habe starke Ergebnisse erzielt, schrieb Analyst Yemi Falanaam Mittwoch in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Das Cloud-Wachstum verliere aber gegenüber hohen Vergleichswerten an Dynamik./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2023 / 07:14 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die IONOS Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,66 % und einem Kurs von 13,16EUR gehandelt.