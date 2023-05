Goldman belässt Lanxess auf 'Buy' - Ziel 51 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lanxess auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Analystin Georgina Fraser am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die Signale für das zweite Quartal und das Gesamtjahr sprächen aber für einen leicht sinkenden Konsens./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2023 / 07:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die Lanxess Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,09 % und einem Kurs von 34,48EUR gehandelt.



