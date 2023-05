Autokosten-Berechnung Wann sich ein Stromer lohnt / ADAC: Elektrisch fahren ist oft, aber nicht immer günstiger (FOTO)

München (ots) - Soll das nächste Auto ein Elektroauto oder doch wieder ein

Verbrenner sein? Beim Autokauf werden meist nur Anschaffungspreis und

Betriebskosten ins Kalkül gezogen: Fördersummen und Strompreise hier, Rabatte

und Kraftstoffpreise da lassen sich meist noch einfach überblicken. Doch nur die

TCO (Total Cost of Ownership, Vollkostenrechnung inklusive Wertverlust und

Wartungskosten) zeigt, was für Kosten ein Fahrzeug tatsächlich verursacht. Der

ADAC hat genau nachgerechnet, Ergebnis: Elektrofahrzeuge der Kleinst- und

Kleinwagenklasse sind kostenmäßig nicht immer konkurrenzfähig, in den anderen

Klassen kann ein Stromer ein Verbrenner-Fahrzeug jedoch zum Teil weit

unterbieten.



Der Preisunterschied zwischen den Verbrenner-Varianten und ihren

Elektro-Pendants - selbst nach Abzug der Fördersumme - ist eklatant: Der VW eUp!

kostet aktuell 29.995 Euro, mehr als doppelt so viel wie die Verbrenner-Variante

mit 14.555 Euro. Leider bietet VW den Verbrenner-Antrieb seit diesem Jahr nicht

mehr an. Auch beim Opel Corsa und beim Fiat 500 ist die Elektro-Variante aktuell

nahezu doppelt so teuer wie der entsprechende Verbrenner: Opel Corsa 36.395 Euro

(E-Variante) und 18.280 Euro (Verbrenner), Fiat 500 30.990 Euro (E-Variante) und

16.990 Euro (Verbrenner). Selbst bei einem Dieselpreis von zwei Euro je Liter

sind die Gesamtkosten eines E-Kleinwagens höher. Dazu kommt der höhere Betrag

beim Wertverlust, den auch ein günstiger Strompreis (unter 40 ct/kWh)

langfristig nicht kompensieren kann.