Wie Unternehmen die Nachfolgeplanung angehen sollten 5 Tipps vom Headhunter (FOTO)

München (ots) - Gute Führungskräfte sind rar, und eine einfache Kündigung kann

für Unternehmen zu einer starken Belastung werden, wenn keine adäquate Nachfolge

geplant wurde. Laut Dominik Roth, Headhunter und Partner bei der global

führenden Personalberatung Mercuri Urval, nimmt die Suche nach einem passenden

Nachfolger mehr Zeit in Anspruch als in den letzten Jahren.



gut vorbereiten, um nicht nur Kosten, sondern auch Opportunitätskosten zu

vermeiden. "Es ist wichtig, dass Unternehmen einen Plan haben, den sie sofort

umsetzen können, wenn ein neuer Manager benötigt wird", so Roth. In diesem

Gastbeitrag gibt er fünf Tipps, wie Unternehmen am besten mit der

Nachfolgeplanung umgehen sollten.