ADAC Luftrettung steigt in den Telenotarzt-Bereich ein

- ADAC Telenotarzt gGmbH betreibt künftig Telenotarzt-Zentrale in Hessen

- Gemeinnütziges Unternehmen Tochtergesellschaft der fliegenden Gelben Engel

- Im Fokus Weiterentwicklung und Verbesserung des Rettungsdienstes

- Satzungsziel: Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens



Die ADAC Luftrettung setzt bei der Weiterentwicklung und Verbesserung des

öffentlich-rechtlichen Rettungsdienstes künftig verstärkt auch auf das

Telenotarztsystem. Dazu hat die gemeinnützige Organisation aus München ein

ebenfalls gemeinnütziges Tochterunternehmen gegründet, das künftig unter dem

Namen ADAC Telenotarzt gGmbH firmiert. Als ersten Standort betreibt das

Unternehmen den Telenotarztstandort Gelnhausen in Hessen. Dieser wird aktuell in

vier Phasen für einen 24-Stunden-Telenotarzt-Betrieb ausgebaut und kann so die

Landkreise Main-Kinzig sowie Waldeck-Frankenberg versorgen.





"Wir wollen mit unserem Engagement in diesem Bereich das öffentlicheGesundheitswesen und die Rettung aus Lebensgefahr fördern und verbessern",erklärt Frédéric Bruder, Geschäftsführer der ADAC Luftrettung, den Satzungszweckder Gesellschaft. "Letztlich sehen wir als deutschlandweit tätigesLuftrettungsunternehmen täglich, dass ein Telenotarztsystem eine Antwort aufviele Herausforderungen im Rettungswesen sein wird."-In Deutschland werden derzeit in immer mehr Regionen Standorte geschaffen, ummit den neuen Möglichkeiten der Telemedizin den Rettungsdienstweiterzuentwickeln. Die Vergabe der Leistung erfolgt dabei zumeist überöffentliche Ausschreibungen. Der Main-Kinzig-Kreis als Initiator desTelenotarztsystems in der Region hatte 2022 ein Vergabeverfahren initiiert, dasdie Firma umlaut telehealthcare GmbH Part of Accenture für sich entschieden hat.Mit diesem Unternehmen, das selbst mehrere Telenotarztstandorte betreibt,arbeitet die neue ADAC Telenotarzt gGmbH eng zusammen. umlaut Part of Accenturegilt als Pionier des Telenotarztwesens in der Bundesrepublik und betreibt seit2014 den ersten Telenotarzt-Standort in Aachen. Die Firma forscht und entwickeltan Systemkomponenten und vor allem an einer digitalen Rettungskette mitDokumentations- und Telenotarzt-Software. umlaut gehört seit 2022 zum globaltätigen Beratungsunternehmen Accenture.Die ADAC Telenotarzt gGmbH will künftig vor allem als Betreiber vonTelenotarzt-Zentralen fungieren. "Durch die Zusammenarbeit mit umlaut entstehtein bisher einmaliges, vernetztes Angebot von Technik und Personal, von dem auchandere Regionen in Deutschland profitieren können. Es ist mittelfristig geplant,den Telenotärzten zusätzlich eine Tätigkeit als Notärztin oder Notarzt in der