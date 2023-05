Dachser gründet Joint Venture in Japan (FOTO)

Kempten (ots) - Dachser hat ein Joint-Venture-Abkommen mit dem japanischen

Logistikunternehmen Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd. geschlossen. Das erste Büro

von 'DACHSER Japan K.K.' wird Ende 2023 in Tokio eröffnet.



Als Teil des globalen Dachser-Netzwerks wird der japanische Standort Luft- und

Seetransporte mit enger Anbindung an das Landverkehrsnetz des

Logistikdienstleisters in Europa anbieten. Yves Larquemin, Managing Director

DACHSER South Korea wird zusätzlich die Leitung der japanischen Gesellschaft

übernehmen.