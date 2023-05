Messer investiert in Recycling von Kohlendioxid mit Gaswäsche-Technologie von BASF (FOTO)

Ludwigshafen, Bad Soden (ots) -



- CO2-Rückgewinnungsanlage von Messer soll Anfang 2024 in Österreich in Betrieb

gehen

- Die OASE® blue-Technologie von BASF wird zur Rückgewinnung von CO2 aus

Rauchgas eingesetzt



Messer, weltweit größter Industriegasespezialist in privater Hand, plant, Anfang

2024 in Österreich eine Rückgewinnungsanlage für Kohlendioxid (CO2) in Betrieb

zu nehmen. Das CO2 soll mit der OASE® blue-Technologie von BASF aus dem Rauchgas

eines Industrieunternehmens zurückgewonnen werden. Messer will das Gas durch

Rückgewinnungs- und Nachreinigungsprozesse für die weitere Nutzung

wiederverwertbar machen.