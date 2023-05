MAX-Award 23 Trophäen bei der Preisverleihung vergeben / Philipp und Keuntje setzt sich im Agenturranking erneut an die Spitze

Frankfurt am Main (ots) - 10-mal Gold, 8-mal Silber und 5-mal Bronze - so liest

sich die Bilanz der diesjährigen Preisverleihung des MAX-Awards, dem einzigen

Wettbewerb für moderne datenbasierte Dialog-Kommunikation in Deutschland. Mehr

als 100 Gäste waren vor Ort dabei, als Moderator Alex Mazza am 9. Mai um 20 Uhr

die Verleihung in der unweit vom OMR Festival Gelände gelegenen GUDBERG NERGER

GALLERY in der Poolstraße einläutete und durch einen spannenden Abend voller

Emotionen führte.



Sieger des Abends war die Kampagne "The Homeless Gallery" von Mantikor und

Philipp und Keuntje, die sich Gold in den Kategorien Gesellschaftlicher Dialog

und Customer Journey sicherte, mit Silber in der Kategorie Dialog Innovation

ausgezeichnet wurde und auch noch zum Best in Show Act mit den meisten Stimmen

im Online-Voting gekürt wurde. Dem Gesamtsieger waren aber gleich mehrere

Kampagnen dicht auf den Fersen. Die Arbeit "Shoa Memorial Frankfurt" von Fork

Unstable Media im Auftrag für das Jüdische Museum Frankfurt holte Gold in der

Kategorie Data Management und zwei Mal Silber in den Kategorien

Gesellschaftlicher Dialog und Community Building. Ebenfalls sehr erfolgreich war

die Kampagne "Cheat Cookies" von Saatchi & Saatchi für Mondelez Europe. Sie

gewann Gold in den Kategorien Dialog Innovation und Community Building.