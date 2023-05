27 Prozent Wachstum im Baufinanzierungs-Neugeschäft im März Nachhaltige Trendumkehr oder Sondereffekt?

Frankfurt (ots) - Das Baufinanzierungsgeschäft in Deutschland ist seit Beginn

der Zinswende im Jahr 2022 erheblichen Veränderungen ausgesetzt. Während die

Jahre 2017 bis 2021 von einem stetigen Anstieg des Herauslagevolumens geprägt

waren, wurden seit Mai 2022 in Summe zehn aufeinanderfolgende Monate mit stark

rückläufiger Kreditnachfrage verzeichnet. Im Februar 2022 war mit einem

Neugeschäft von nur zwölf Mrd. Euro gar ein Wert zu verzeichnen, welcher zuletzt

im Jahr 2005 zu beobachten war. Ob der jüngst von der Bundesbank berichtete

Anstieg des Neugeschäfts um fast 27 Prozent im März eine mögliche Trendumkehr

zeigt, weiß Bankexperte Steven Kiefer von der globalen Strategieberatung

Simon-Kucher:



Aus der kürzlich von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Statistik zur

Entwicklung des Herauslagevolumens von Wohnungsbaukrediten an private Haushalte

geht ein deutlicher Anstieg der Nachfrage im März im Vergleich zum Februar

hervor. Während im Februar nur rund zwölf Mrd. Euro Neugeschäft in der

Baufinanzierung durch deutsche Kreditinstitute abgeschlossen werden konnten,

waren im März mehr als 15,2 Mrd. Euro zu verzeichnen. Viele Marktteilnehmer

sehen hierin ein mögliches Indiz für eine nachhaltige Trendumkehr in der

Baufinanzierung und den Beginn einer Rückkehr auf alt bekannte Wachstumspfade.