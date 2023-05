Materna-Gruppe wächst im Zukunftsfeld Human Experience Management / Durch Zusammenschluss der cbs mit dem HXM-Berater projekt0708 entwickelt sich die Gruppe zum Anbieter vollumfänglicher HR-Lösungen. (FOTO)

Dortmund (ots) - Moderne Lösungen für das Human Experience Management (HXM) sind

für Unternehmen der Schlüssel, um personalwirtschaftliche Prozesse mit neuesten

Arbeitsweisen und Technologien zukunftssicher zu gestalten. Mit der Akquisition

des Münchner HXM-Spezialisten projekt0708 GmbH positioniert sich die cbs

Corporate Business Solutions GmbH in diesem Wachstumsfeld jetzt als neuer

Komplettanbieter. Die Materna-Gruppe realisiert dadurch die Vision eines

ganzheitlichen Portfolios zum Thema Employee Experience und Human Resources.



" Durch den Zukauf bei der cbs entsteht in der Materna-Gruppe mit 3.700

Mitarbeitenden an über 35 Standorten ein neuer HR-Player, der weitere

Synergiepotenziale eröffnet und uns sowie unseren Kunden viele neue Optionen

bietet", sagt Materna-CEO Martin Wibbe. "Projekt0708 passt als führender

Anbieter im schnell wachsenden HXM-Segment sehr gut zu unserer starken,

nachhaltigen Wachstumsambition. Wir freuen uns sehr, dass projekt0708 jetzt Teil

der Gruppe ist."