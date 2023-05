Liminal BioSciences meldet Finanzergebnisse für Q1 2023

Finanzergebnisse für das erste Quartal, das am 31. März 2023 endete

Alle Zahlen in diesem Abschnitt sind in kanadischen Dollar angegeben.

Die liquiden Mittel beliefen sich am 31. März 2023 auf 26,9 Mio. Dollar, während unser Betriebskapital, d. h. das Umlaufvermögen abzüglich der kurzfristigen Verbindlichkeiten, 25,0 Mio. Dollar betrug.

Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich im ersten Quartal 2023 auf 4,2 Millionen Dollar, während sie im ersten Quartal 2022 bei 4,4 Millionen Dollar gelegen hatten. Der Rückgang der FuE-Ausgaben um 0,2 Millionen Dollar in dem am 31. März 2023 zu Ende gegangenen Quartal im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum im Jahr 2022 ist hauptsächlich auf einen Rückgang der Vorauszahlungen in Höhe von 0,4 Millionen Dollar im Zusammenhang mit einer Lizenzvereinbarung, einen Rückgang der Personalkosten um 0,4 Millionen Dollar, einen Rückgang der Honorare um 0,2 Millionen Dollar und einen Rückgang der Ausgaben für klinische Studien um 0,2 Millionen Dollar zurückzuführen, was jedoch durch einen Anstieg der Ausgaben für präklinische Studien in Höhe von 1,0 Millionen Dollar im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung unserer GPR84- und OXER1-Antagonistenprogramme wettgemacht wurde.

Die Verwaltungs kosten beliefen sich im ersten Quartal 2023 auf 3,6 Millionen Dollar gegenüber 4,7 Millionen Dollar im ersten Quartal 2022. Der Rückgang der Verwaltungskosten um 1,1 Millionen Dollar in dem am 31. März 2023 beendeten Quartal im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Jahres 2022 ist hauptsächlich auf einen Rückgang der Personalkosten um 0,7 Millionen Dollar zurückzuführen, der eine Verringerung unserer Belegschaft widerspiegelt, sowie auf eine Verringerung der Versicherungsprämien für Direktoren und Führungskräfte um 0,5 Millionen Dollar.

Der Nettoverlust aus fortgeführten Geschäften nach Steuern betrug 7,6 Millionen Dollar im ersten Quartal 2023 gegenüber 11,2 Millionen Dollar im ersten Quartal 2022. Dieser Rückgang in Höhe von 3,6 Mio. Dollar ist hauptsächlich auf eine Senkung das Finanzaufwands in Höhe von 1,6 Mio. Dollar, einen Rückgang der Verwaltungskosten in Höhe von 1,1 Mio. Dollar und eine weitere Senkung der FuE-Ausgaben in Höhe von 0,2 Mio. Dollar zurückzuführen, die wir durch die kontinuierliche Rationalisierung des Unternehmens und eine Verbesserung der betrieblichen Effizienz erreicht haben.

Gesamteinnahmen aus aufgegebenen Geschäftsbereichen Die Gesamteinnahmen aus aufgegebenen Geschäftsbereichen stiegen in dem am 31. März 2023 zu Ende gegangenen Quartal um 0,1 Millionen Dollar im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Jahres 2022. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf eine Entschädigungsanpassung in Höhe von 0,6 Mio. US-Dollar zurückzuführen, die im ersten Quartal 2022 gegen den Verlust aus der Veräußerung aufgegebener Geschäftsbereiche verbucht wurde, und zwar im Zusammenhang mit einer Steuergutschrift für Forschung und Entwicklung für eine ehemalige Tochtergesellschaft. Teilweise wurde dieser Anstieg durch einen Rückgang des Nettogewinns aus aufgegebenen Geschäftsbereichen in Höhe von 0,1 Mio. Dollar ausgeglichen, der auf Änderungen der zugrunde liegenden Annahmen bei der Bewertung der Rückstellung für eine Contract Development Manufacturing Organization zurückzuführen ist.