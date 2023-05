Verkehrswende hilft Bahnbauer Alstom - mehr Umsatz und Gewinn

PARIS (dpa-AFX) - Die mit der Verkehrswende steigende Nachfrage nach Schienenfahrzeugen sorgt beim französischen Bahntechnik-Hersteller Alstom für volle Auftragsbücher und Optimismus. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (bis Ende März) verbuchte Alstom einen Nettogewinn von 292 Millionen Euro, wie der Siemens -Konkurrent am Mittwoch in Saint-Ouen-sur-Seine bei Paris mitteilte. Im vorangegangenen Geschäftsjahr wurden wegen Abschreibungen auf eine russische Beteiligung noch Verluste geschrieben. Der Umsatz legte um sieben Prozent auf 16,5 Milliarden Euro zu. Der Auftragsbestand wuchs zum 31. März um acht Prozent auf 87 Milliarden Euro.

"Die Marktdynamik bleibt sehr positiv mit überzeugenden Auftragseingangs- und Wachstumsaussichten in allen Regionen, unterstützt durch ein günstiges politisches Umfeld, das sich auf die Dekarbonisierung des Verkehrswesens konzentriert", sagte Konzernchef Henri Poupart-Lafarge. Alstom habe sich angepasst, um erfolgreich auf Lieferkettenprobleme und den Mangel an elektronischen Komponenten zu reagieren und gleichzeitig gute Ergebnisse im Einklang mit den gesteckten Zielen zu erreichen.

Im abgeschlossenen Geschäftsjahr erhielt Alstom Aufträge im Wert von 20,7 Milliarden Euro, insbesondere in Afrika, dem Mittleren Osten und Asien. Dienstleistungsaufträge machten bei einem Volumen von 6,4 Milliarden Euro inzwischen 31 Prozent des gesamten Auftragseingangs aus, teilte der Hersteller von TGV-Expresszügen und Regionalzügen mit. In Deutschland hob Alstom die Bestellung von 130 Regionalzügen für den Nahverkehr in Baden-Württemberg hervor./evs/DP/mis