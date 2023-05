Bayerische Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften haben Herausforderungen in einem anspruchsvollen Jahr überzeugend gemeistert / Nach Vorantreiben der Energiewende geht es jetzt um Daseinsvorsorge

München (ots) - Angespannte Lieferketten, Preisvolatilität und politische

Unsicherheiten - die 1.004 bayerischen Waren- und

Dienstleistungsgenossenschaften haben trotz eines fordernden Umfelds ihr

Geschäft ausgebaut. Mit einem Umsatzplus von 15,5 Prozent auf 16 Milliarden Euro

haben sie die Herausforderungen überzeugend gemeistert. "Das

Genossenschaftsmodell beweist seine Stärke einmal mehr in schwierigen

Marktsituationen", sagte Gregor Scheller, Präsident des Genossenschaftsverbands

Bayern (GVB), anlässlich der Vorstellung der Jahresbilanz 2022 am Mittwoch in

München.



"Im vergangenen Jahr konnte der GVB 34 neue Genossenschaften als Mitglieder

aufnehmen", freute sich Scheller. Das ist der höchste Stand seit 2013.

"Genossenschaften lösen dort pragmatisch Probleme von Bürgerinnen und Bürgern,

wo der Staat oder andere Akteure keine Antworten finden", sagte Scheller.