Reflex bestätigt Graphitmaterial mit hoher Dichte auf seinem Graphitprojekt Ruby

10. Mai 2023, Vancouver, British Columbia / IRW-Press / – Reflex Advanced Materials Corp. (CSE: RFLX) (OTC: RFLXF) (FWB: HF2) („Reflex“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ergebnisse vorläufiger metallurgischer Untersuchungen für seinen natürlichen Ganggraphit in seiner Graphitlagerstätte Ruby im Südwesten von Montana bekannt zu geben. Mittels der ersten Tests, die von American Energy Technologies Company (AETC) durchgeführt wurden, konnte die spezifische Oberfläche gemessen werden, die Werte von weniger als 5 m2/g aufwies, was auf ein Graphitmaterial mit sehr geringer Porosität hindeutet - eine Voraussetzung für Graphit mit hoher Dichte.

Die Graphitprobe, die der AETC zur Verfügung gestellt wurde, stammte aus einem Vorrat von etwa 10 Tonnen Material, das vor Ort vorhanden ist. Das Material stammt aus dem früheren Bergbaubetrieb des Graphitprojekts Ruby, der über 70 Jahre zurückliegt. Der frühere Betreiber der Mine, die Crystal Graphite Company, hatte eine rudimentäre Anreicherungsanlage gebaut, doch ein Feuer vernichtete die Anlage und die Halde mit dem Graphitkonzentrat, sodass das Material seitdem vor Ort verbleibt, was dem Unternehmen jetzt die Möglichkeit gibt, das Graphitmaterial mit modernen Analysetechniken zu bewerten.

Die bisher von AETC durchgeführte Analyse ergab, dass das Ruby-Graphitmaterial beträchtliche Mengen an Graphit in allen wichtigen Größenkategorien enthält, die auf dem globalen Graphitmarkt verbraucht werden. Insbesondere wurden 3 % der Konzentratverteilung dem Material mit einer Korngröße von +32 Mesh zugeschrieben, das in der Branche als Super-Jumbo-Graphit bezeichnet wird. Innerhalb dieser Korngrößenklasse wurde Material mit einer Korngröße von bis zu +20 Mesh beobachtet, was weltweit selten vorkommt und für verschiedene Märkte mit hoher Wertschöpfung förderlich ist.

8 % des Graphitmaterials fallen in die Kategorie von +50 Mesh, die in der Branche als Jumbo-Graphit bezeichnet wird. Mehr als 25 % des Materials fallen in die Korngrößenkategorie +100/+80 Mesh, und der Rest, d. h. etwa 63 %, entfällt auf Graphit mit -100 Mesh. Dies sind günstige Ergebnisse, die es Ruby ermöglichen könnten, die Kommerzialisierung eines diversifizierten Produktportfolios zu planen, das ein sehr breites Spektrum an Branchen innerhalb des Naturgraphitmarktes abdecken würde. Lithium-Ionen-Anoden werden traditionell aus Vorproduktmaterial von -100 Mesh hergestellt.