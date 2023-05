Global Economic Conditions Survey globale Angst vor Rezession nimmt ab - in Deutschland wachsen Befürchtungen wieder (FOTO)

Montvale (N.J.)/ Berlin (ots) - Das Vertrauen steigt in Westeuropa, während eine

straffere Geldpolitik noch unangenehme Folgen zeitigen kann.



Im ersten Quartal 2023 ist das Vertrauen in eine positive Wirtschaftsentwicklung

vor allem in Westeuropa zum dritten Mal in Folge deutlich angestiegen. Das

heißt: Die Angst vor einer Rezession in diesem Jahr ist unter den Finanzexperten

auf breiter Ebene gesunken. In Deutschland steigen die Rezessionsängste aktuell

jedoch wieder leicht an. Von einer kompletten Entwarnung ist man aber auch

anderenorts noch weit entfernt: Der straffere Kurs der Notenbanken könnte das

Konjunkturklima in der zweiten Jahreshälfte empfindlich dämpfen. Das zeigt der

Global Economic Conditions Survey (GECS) von IMA (https://eu.imanet.org/?utm_sou

rce=press+release+gecs+q1&utm_medium=GECS+press+release+clicks&utm_campaign=lead

+press+release) und ACCA (https://www.accaglobal.com/gb/en.html) . An der

Befragung nahmen insgesamt mehr als 800 Accountants teil.



Die Ergebnisse in den einzelnen Kategorien: