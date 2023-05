Indonesia's National Hospital setzt AppSealing für den Schutz seiner mobilen Apps und der PHI (Gesundheitsdaten) der Patienten ein

Yohanes, Head Of IT von National Hospital, sagte: „Datensicherheit ist von größter Bedeutung für die Wahrung der Vertraulichkeit sensibler Informationen. Nur autorisierte Mitarbeiter müssen solche Daten kennen, insbesondere wenn der Zugang über ein öffentliches Netz erfolgt. Die Nichtsicherung dieser Informationen könnte Hackern und unbefugten Parteien zugute kommen.

„Wir bei National Hospital verstehen, dass die Privatsphäre von Patienten an erster Stelle steht, und haben es zu uns zum Ziel gesetzt, qualitativ hochwertige Versorgung zu bieten und gleichzeitig die Vertraulichkeit zu wahren. Um dies zu erreichen, verlassen wir uns darauf, dass sich AppSealing bei der Sicherung von Patientendaten als unschätzbar erwiesen hat. Unsere Gespräche mit AppSealing haben gezeigt, dass AppSealing gängige Probleme effektiv angehen kann, einschließlich der Verhinderung von Datenschutzverletzungen via funktionsreichen mobilen Anwendungen, die einheitlich aktualisiert werden. Dies gewährleistet ein starkes Gefühl von Schutz und Sicherheit", fügte Yohanes (Head Of IT) hinzu.

James Sungmin Ahn, CEO und Gründer von INKA Entworks (AppSealing), sagte: „Wir freuen uns sehr, dass wir das Krankenhaus in die Lage versetzt haben, die Arzt-Patienten-Betreuung sicher zu digitalisieren. AppSealing ist bestrebt, seinen Kunden die notwendigen Sicherheitsfunktionen zur Verfügung zu stellen, einschließlich Code-Verschleierung, Anti-Manipulation und Anti-Debugging. Diese Funktionen gewährleisten, dass die mobilen Anwendungen des Krankenhauses sicher sind und Patientendaten sicher bleiben".

Über AppSealing:

AppSealing ist eine führende Sicherheitsplattform als mobile App. Sie bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, einschließlich RASP mobiler Sicherheit, Betrugsbekämpfung und Malware-Schutz. Die benutzerfreundliche Plattform von AppSealing hilft Unternehmen, ihre mobilen Apps zu schützen und ihren Nutzern ein sicheres und nahtloses mobiles Erlebnis zu bieten.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der AppSealing Website oder per E-Mail an rupesh@inka.co.kr

Informationen zu National Hospital:

National Hospital ist ein Gesundheitsanbieter in Indonesien, der eine Reihe von Gesundheitsdienstleistungen anbietet, einschließlich Arztberatungen, medizinischen Untersuchungen und Labortests. National Hospital hat sich zur Aufgabe gemacht, hochwertige Gesundheitsdienstleistungen anzubieten, die für alle Indonesier zugänglich und erschwinglich sind.

