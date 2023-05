Heidelberg Materials verdient operativ deutlich mehr - Aktie rutscht ab

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials (ehemals Heidelbergcement) hat im ersten Quartal seinen Gewinn im Tagesgeschäft deutlich gesteigert. "Wir haben einen guten Jahresauftakt hingelegt", sagte der Vorstandsvorsitzende Dominik von Achten am Mittwoch in Heidelberg. Dazu beigetragen hätten vor allem die Geschäfte in Nordamerika und Europa. Darauf könne das Unternehmen im weiteren Jahresverlauf aufbauen. Das Management blicke optimistisch auf das Gesamtjahr 2023, hieß es weiter.

Die zuletzt gut gelaufene Aktie rutschte nach Bekanntgabe der Zahlen und der Prognose allerdings ab und gehörte am Mittwochmittag mit einem Minus von rund 1,2 Prozent zu den schwächsten Dax-Werten . Seit dem Jahreswechsel hat die Aktie allerdings um knapp 30 Prozent an Wert gewonnen.