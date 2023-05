Heidelberg (ots) -



- Umsatzerlöse erhöhen sich um 13 % (1) auf 4.896 Mio EUR

- Starke Ergebnissteigerung (2) um 168 Mio EUR auf 258 Mio EUR

- Nachhaltigkeitsaktivitäten weiter forciert: ambitionierteste Klimaziele der

Branche von SBTi validiert, weitere CO2-Abscheideprojekte gestartet sowie

Kreislaufwirtschaft ausgebaut

- Ausblick angehoben: moderates Umsatzwachstum (1), Ergebnis des laufenden

Geschäftsbetriebs nun zwischen 2,50 Mrd EUR und 2,65 Mrd EUR erwartet (bisher:

2,35 Mrd EUR und 2,65 Mrd EUR)



(1) Bereinigt um Konsolidierungskreis- und Wechselkurseffekte; (2) Ergebnis des

laufenden Geschäftsbetriebs





Dr. Dominik von Achten, Vorsitzender des Vorstands, sagte: "Wir haben einenguten Jahresauftakt hingelegt. Im ersten Quartal konnten wir Umsatz und Ergebnisdeutlich steigern. Hierzu haben insbesondere unsere Geschäfte in Nordamerika undEuropa beigetragen. Darauf können wir im weiteren Jahresverlauf aufbauen. Wirblicken optimistisch auf das Gesamtjahr 2023.Die Science Based Targets initiative (SBTi) hat unsere ambitionierten Klimazielebis 2030 validiert und als wissenschaftsbasiert konform mit dem Pariser1,5°C-Ziel anerkannt. Unsere umfangreichen Nachhaltigkeitsaktivitäten machengute Fortschritte. Im Bereich CO2-Abscheidung, Nutzung und Speicherung bauen wirmit einer Vielzahl von großindustriellen Projekten unsere Vorreiterrolle in derIndustrie weiter aus. Gleichzeitig treiben wir die Kreislaufwirtschaft mitverschiedenen Übernahmen von führenden Recycling-Unternehmen konsequent voran.Bereits heute bieten wir unseren Kunden ein breites Portfolio anklimafreundlichen Produkten an. Dieses Angebot werden wir Schritt für Schritterweitern."Absatz-, Umsatz- und ErgebnisentwicklungIm ersten Quartal waren die Absatzmengen aufgrund der konjunkturellenAbschwächung verbunden mit einer inflationsbedingt und infolge gestiegenerFinanzierungskosten geringeren Bautätigkeit vor allem im privaten Wohnungsbaurückläufig.Die Umsatzerlöse nahmen im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 10,6 % auf 4.896(i.V.: 4.427) Mio EUR zu. Ohne Berücksichtigung von Konsolidierungskreis- undWährungseffekten betrug der Zuwachs 13,4 %. Insbesondere Preisanpassungen inallen Konzerngebieten trugen zum Umsatzwachstum bei. Wechselkurseffekte wirktensich mit 109 Mio EUR negativ auf den Umsatz aus.Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen nahm deutlich um163 Mio EUR bzw. 41,3 % auf 557 (i.V.: 394) Mio EUR zu (+182 Mio EUR aufvergleichbarer Basis). Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs verzeichneteebenfalls einen starken Zuwachs um 168 Mio EUR und stieg auf 258 (i.V.: 91) MioEUR. Ohne Berücksichtigung von Konsolidierungskreis- und Währungseffekten belief