Deutsche Anleihen legen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch bis zum Mittag im Kurs zugelegt. Zuletzt stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,32 Prozent auf 135,57 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,32 Prozent. An anderen Rentenmärkten in der Eurozone fiel die Entwicklung ähnlich aus.

Am Markt wurden die Kursgewinne mit einer Gegenbewegung auf die Verluste an den vergangenen Handelstagen erklärt. Etwas Unterstützung kam auch von der verhaltenen Stimmung an den Aktienmärkten. Sichere Anlagen waren daher stärker gefragter.