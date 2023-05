Compugroup startet mit unerwartet viel Wachstum - Bestätigt Margenziel

KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Compugroup hat im ersten Quartal seinen Umsatz dank der fortschreitenden Digitalisierung im Gesundheitswesen und auch wegen Zukäufen unerwartet kräftig gesteigert. Lukrativer wurde das Geschäft für die auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierten Koblenzer aber kaum - die entsprechende Marge legte zum Jahresauftakt nur leicht zu. Konzernchef Michael Rauch sprach laut Mitteilung vom Mittwoch gleichwohl von einem erfolgreichen Start in das Jahr. Und er bleibt bei seinen Zielen: Das Management will die Früchte seiner jahrelangen hohen Investitionen ernten und in diesem Jahr die Profitabilität steigern.

Compugroup konnte im ersten Quartal seinen Umsatz um 16 Prozent auf 291 Millionen Euro ankurbeln, wie das im Kleinwerteindex SDax notierte Unternehmen mitteilte. Aus eigener Kraft lag das Wachstum mit elf Prozent klar über den Zielen für das Gesamtjahr, dabei zogen die Erlöse über alle Geschäftsbereiche hinweg an. Den deutlichsten Umsatzsprung legte die Sparte für Datenvernetzung hin. Der Geschäftsbereich profitiert anhaltend von den aktuellen Arbeiten an der Telematik-Infrastruktur, welche die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranbringen soll.