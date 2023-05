Star Navigation meldet Einführung und Patentanmeldung seiner Innovation ‚The Star Digital Twin‘

Star hat das Produkt am 9. Mai 2023 während einer Masterclass auf der 11. AFRAA Aviation Stakeholders Conference in Addis Abeba, Äthiopien, vorgestellt. Die zum Patent angemeldete Technologie ermöglicht den Fluggesellschaften einen virtuellen Einblick in ihre Flugzeuge in Echtzeit und verbessert damit die betriebliche Effizienz, die Sicherheit und das Kundenerlebnis insgesamt.

Der Interim-CEO und Erfinder Anoop Brar erläutert: „Die Inspiration für die Digital Twin-Technologie für Flugzeuge kam von gängigen Anwendungsfällen wie z. B. Betriebsmodellen in der Öl- und Gasindustrie, der Simulation im Triebwerkbau und der IoT („Internet der Dinge“) -Technologie. Der Digital Twin ist eine hochmoderne, datengesteuerte Lösung, die durch die Nutzung von Inflight-Daten über das vernetzte Flugzeug-Ökosystem von Star und durch den Einsatz von cloudbasierten künstlichen Intelligenz-Analysen ein virtuelles Abbild eines Objekts erstellt, das live und vernetzt ist. Die Teilnehmer der AFRAA Convention waren von der futuristischen Technologie und ihrem Potenzial zur digitalen Transformation der Luftfahrtindustrie begeistert. Der Digital Twin ist ein echter Wendepunkt, der es den Fluggesellschaften ermöglicht, aus der Ferne auf eine beispiellose Menge an Informationen über ihre Flugzeuge während des Fluges zuzugreifen. Wir engagieren uns dafür, die Branche durch Innovation und Zusammenarbeit voranzubringen, und die Einführung des Digital Twin auf der 11. AFRAA Convention ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg.“