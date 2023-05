BGH ist kleinem Schadensersatz zugeneigt - Was ist das?

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am Montag stundenlang darüber diskutiert, wieviel Schadensersatz den Dieselkägern im Prozess gegen die Autobauer zustehen soll. Dabei scheint sich die Haltung dem sogenannten kleinen Schadensersatz zuzuneigen.

Beim großen Schadensersatz steht dem Käufer die komplette Rückabwicklung des Vertrags zu. Er kann dann sein Fahrzeug gegen Erstattung des vollen Kaufpreises zurückgeben.

Im Gegensatz dazu würden hier die Dieselkäufer im Falle eines kleinen Schadensersatzes ihre Fahrzeuge nicht zurückgeben können, dafür aber einen Minderwert ersetzt bekommen. Der Minderwert setzt sich aus der Differenz zwischen einem funktionsfähigen Fahrzeug ohne eine unzulässige Abschalteinrichtung und dem unwissentlich tatsächlich erhaltenen Auto mit der Abschalteinrichtung zusammen. Der Vorteil liegt darin, dass sie ihr Fahrzeug behalten können.

EuGH hält bereits fahrlässiges Handeln der Autobauer für ausreichend!

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat im März entschieden, dass den Dieselklägern bereits bei fahrlässigem Handeln der Autobauer ein Schadensersatzanspruch zusteht. Bislang bestand ein solcher Anspruch nur dann, wenn der Autohersteller gegenüber den Behörden und den Kunden beim Schadstoffausstoß bewusst getrickst hatte.

Es handelt sich dabei um ein verbraucherfreundliches Urteil und einen großen Erfolg für Geschädigte im Diesel-Abgasskandal. Der EuGH hat somit die Hürden für Schadensersatzansprüche deutlich abgesenkt. Der BGH hat nun die Aufgabe, das Urteil des EuGH auf deutsches Recht umzulegen.

BGH verkündet Urteile Ende Juni!

Der BGH verhandelt derzeit aus knapp 2000 vorliegenden Klagen drei Musterfälle zu Fahrzeugen von VW, Mercedes und Audi. In allen Autos wurden Abschalteinrichtungen eingebaut, die Abgaswerte verändern. Alle drei Urteile sollen am 26. Juni verkündet werden.

Im VW-Fall wird das sogenannte Thermofenster im Motor EA288 diskutiert. Dabei wird die Verbrennung je nach Außentemperatur gedrosselt oder sogar ganz heruntergefahren. Im Mercedes-Fall geht es hingegen um eine zusätzlich zum Thermofenster eingebaute Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung. Bei diesem Fahrzeug führt die verzögerte Erwärmung des Motoröls zu einem geringeren Schadstoffausstoß.

