Orizon begrüßt Daniela Kühne als neue CEO (FOTO)

Augsburg (ots) - Daniela Kühne ist seit dem 2. Mai 2023 neue Chief Executive

Officer (CEO) der Orizon Gruppe, einem der führenden

Personaldienstleistungsunternehmen auf dem deutschen Markt. In ihrer neuen Rolle

als CEO legt Daniela Kühne ihren Schwerpunkt auf die Themen Digitalisierung,

Employer Branding und Sustainability, um im Rahmen der systematischen

Transformation von Prozessen das Unternehmen in eine nachhaltig erfolgreiche

Zukunft zu führen.



Daniela Kühne bringt als studierte Betriebswirtin über 20 Jahre Berufs- und

Managementerfahrung in ihre neue Rolle mit und kehrt mit ihrem Wechsel, nach

beruflichen Stationen bei internationalen Unternehmen wie Siemens, IBM und

zuletzt Computacenter, nun in ihre Heimat Augsburg zurück.