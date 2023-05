BARCLAYS stuft Fresenius SE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius nach Zahlen von 33 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er sei vom ersten Quartal des Krankenhausbetreibers und Medizinkonzerns beeindruckt gewesen, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem die Infusionssparte Kabi habe einen starken Start in das neue Jahr gehabt. Er hob seine Ergebnisschätzungen an und liegt nun am oberen Ende der von Fresenius ausgegebenen Zielspanne für 2023 und sieht Potenzial für eine Anhebung des Ausblicks./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2023 / 20:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2023 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,60 % und einem Kurs von 28,41EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Hassan Al-Wakeel

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m