SASSNITZ (dpa-AFX) - Der Bund bemüht sich weiter um Unterstützung für das umstrittene Terminal für Flüssigerdgas (LNG) am Standort Rügen. Am Freitag wird Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erneut auf der Insel erwartet. Geplant sei ein Treffen mit der Landesregierung in Mukran im Osten der Insel, teilte eine Ministeriumssprecherin am Mittwoch auf Anfrage mit. Es solle zudem für die LNG-Pläne geworben und die Notwendigkeit erläutert werden. Dies solle gemeinsam passieren, wie sie betonte. Zuvor hatte die "Ostsee-Zeitung" berichtet.

Vor rund drei Wochen waren Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Habeck nach Binz auf Rügen gekommen und hatten die Pläne für ein LNG-Terminal am Standort Rügen verteidigt. Nach Monaten des Widerstands gegen die LNG-Pläne besonders von der Insel haben sich die Verantwortlichen in der Kommunikation zuletzt schwer getan. Aus einem am Dienstag bekannt gewordenen Antwortschreiben des Schweriner Wirtschaftsministers Reinhard Meyer (SPD) auf einen Brief von Habeck geht hervor, dass sich der Bund für den bereits industriell genutzten Hafen von Mukran als Standort für das geplante Terminal entschieden hat. Meyer hatte in seiner Antwort auf ein Treffen vor Ort gedrängt.