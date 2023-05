Metallic Minerals gibt strategische Kapitalinvestition in Newcrest Mining in Höhe von 6,3 Mio. $ bekannt

Vancouver, BC, Kanada / Accesswire / 10. Mai 2023 / Metallic Minerals Corp. (TSX.V:MMG)(OTCQB:MMNGF) („Metallic Minerals“ oder das „Unternehmen“) berichtet über eine strategische Kapitalinvestition einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Newcrest Mining Limited („Newcrest“) in Form einer nicht-broker-vermittelten Privatplatzierung mit dem Ziel, das alkalische Porphyrprojekt mit Elementen der Kupfer-Silber-Gold-Platin-Gruppe in Colorado, USA, voranzubringen.

Gemäß der Privatplatzierung wird Newcrest eine Finanzierung von 6,34 Mio. $ abschließen, die aus 15.838.593 Aktieneinheiten von Metallic Minerals zu einem Preis von 0,40 $ pro Einheit besteht, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie und 0,75 eines Stammaktien-Kaufwarrants besteht. Dies entspricht einem Aufschlag von 13 % auf den 20-tägigen volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktien von Metallic Minerals an der TSX-V am 9. Mai 2023. Jeder ganze Warrant berechtigt Newcrest zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,55 $, was bei Ausübung zu einer Bereitstellung von zusätzlichen 6,5 Mio. $ führt. Die Warrants sind ab dem Ausgabedatum drei Jahre lang ausübbar und enthalten eine übliche Beschleunigungsklausel, die in Kraft tritt, wenn die Stammaktien an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen bei oder über 0,825 $ an der TSX-V gehandelt werden.

Nach Abschluss der Investition wird Newcrest 9,5 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Metallic Minerals auf nicht verwässerter Basis sowie einschließlich der Warrants 15,5% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien auf teilweise verwässerter Basis besitzen.

CEO und Chairman von Metallic Minerals, Greg Johnson, sagte: „Als Branchenführer mit umfangreicher Erfahrung in edelmetallreichen, alkalischen Porphyrsystemen hat Newcrest schnell die geologische Bedeutung der Bohrergebnisse unserer Kampagne von 2022 (https://mmgsilver.com/news/2023/metallic-minerals-intercepts-816-meter ...) auf La Plata erkannt. Wir freuen uns sehr, sie als neuen, wichtigen Aktionär begrüßen zu können. Newcrests Investition ist eine starke Bestätigung der technischen Vorzüge und des Potenzials des Projekts sowie ein Vertrauensbeweis in unser erfahrenes Team. Durch diese Finanzierung können wir unsere geplanten Expansionsbohrungen, mit denen wir an unseren Erfolg im Jahr 2022 anschließen wollen, beschleunigen. Dieses Jahr entwickelt sich mit einer aktualisierten Ressourcenschätzung bei La Plata und einer ersten Ressource bei unserem Silberprojekt Keno, die ebenfalls im Gange ist, zu einem der aufregendsten Jahre in unserer Unternehmensgeschichte.“

Metallic Minerals President, Scott Petsel, meinte dazu: „Das ist eine Umbruchphase für Metallic Minerals und das Projekt La Plata. Newcrest bringt wichtige Explorations- und Betriebserfahrung mit sowie Erfolg in Lagerstätten, die La Plata sehr ähnlich sind, insbesondere ihre Betriebe Red Chris und Cadia-Ridgeway. Unser technisches Team hat ein Anschlussbohrprogramm für La Plata entwickelt, bei dem wir unserer Meinung nach schnell das Ausmaß der hochgradigen Mineralisierung definieren können, die für eine Erweiterung nach der Entdeckungsbohrung 2022 völlig offen ist. Bohrloch 22-04 durchteufte 816 Meter zusammenhängender Porphyrmineralisierung und endete in spektakulären Kupfer- und Edelmetallgehalten. Wir sind gespannt, inwieweit sich diese hochgradige Mineralisierung seitlich und in der Tiefe fortsetzt, und gehen davon aus, dass diese neuen Bohrungen einen positiven Einfluss auf den Gesamtgehalt und den Wert der Lagerstätte haben werden. Unser Team freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit Newcrest, um diese gemeinsamen Explorations- und Erschließungsziele voranzubringen.“

Fraser MacCorquodale, Newcrests GM Exploration, sagte: „Wir freuen uns, ein entscheidender Investor in Metallic Minerals zu werden und zu diesem vielversprechenden Kupfer- und Edelmetallprojekt in den USA beizutragen. Außerdem freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Managementteam von Metallic Minerals, um unsere kombinierten Fähigkeiten bestmöglich nutzen zu können.“

Im Rahmen der Privatplatzierung sind Metallic Minerals und Newcrest eine Vereinbarung über die Investorenrechte eingegangen, gemäß der Newcrest bestimmte branchenübliche Rechte haben wird, wie zum Beispiel die Beteiligung an zukünftigen Aktienemissionen und das Recht, seine anteilige Position im Unternehmen zu behalten. Newcrest und das Unternehmen haben außerdem bestimmte branchenübliche Stillhalte- und Übertragungsbeschränkungen vereinbart.

Außerdem wird ein technischer Ausschuss mit Vertreter von Metallic und Newcrest gebildet, der den Zugang zu Newcrests erheblichem technischem Fachwissen in ähnlichen alkalischen Porphyrsystemen und unterirdischen Bergbaubetrieben mit großen Tonnengehalten und Blockbruchbau ermöglicht. Newcrest wird bei Ausübung der Warrants im Zusammenhang mit der Privatplatzierung außerdem das Recht haben, einen Director in das Board of Directors von Metallic Minerals zu benennen, sofern es mindestens 13% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens hält.

Live-Webinar

Metallic Minerals wird am Donnerstag, 11. Mai, um 10 Uhr PT | 13 Uhr ET ein Live-Webinar mit Gast Byron King abhalten. Themen sind der Ausblick für Batterie- und Edelmetalle, die Bedeutung der Exploration, um die wichtigen kritischen Minerale im kommenden Jahrzehnt liefern zu können, sowie ein Überblick über die Explorationspläne von Metallic Minerals im Jahr 2023. Wenn Sie sich registrieren möchten, klicken Sie bitte hier (https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_M3h-HYhYQduaoMSdwgO1Pw#/re ...).

Die Nettoerlöse aus der Privatplatzierung sollen für Explorations- und Erschließungstätigkeiten auf dem Projekt La Plata des Unternehmens, für zukünftige Explorations- und Erschließungstätigkeiten, als Arbeitskapital sowie für allgemeine und verwaltungstechnische Ausgaben verwendet werden.

Man geht davon aus, dass die Privatplatzierung, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen, nach Genehmigung durch die TSX Venture Exchange abgeschlossen wird. Die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Stammaktien unterliegen gemäß der anwendbaren Wertpapiergesetze einer Haltefrist von vier Monaten ab Ausgabedatum. Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung sind keine Provisionen oder Vermittlergebühren zu zahlen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Stammaktien von Metallic Minerals Corp. wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert und dürfen in den USA nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht befreit.

Über Newcrest Mining

Newcrest Mining Limited (ASX, TSX, PNGX: NCM) ist eins der weltweit größten Goldbergbauunternehmen mit Hauptsitz in Melbourne, Australien, und in Betrieb befindlichen Minen in Australien, Kanada und Papua-Neuguinea. Newcrest ist technisch führend in der Branche und verfügt über besondere Erfahrung in den Bereichen Exploration, tiefgehendes untertägiges „Block-Caving“ und metallurgische Verarbeitung. Newcrest engagiert sich für eine Arbeitsumgebung, in der jeder jeden Tag gesund und sicher nach Hause gehen kann und in dem jeder aktiv zu diesem Ergebnis beiträgt. Außerdem engagiert es sich für den Betrieb und die Erschließung von Minen, die im Einklang mit strengen Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken stehen, für die Entwicklung einer vielfältigen Belegschaft sowie für die Schaffung und Aufrechterhaltung starker Beziehungen zu Gemeinden und Regierung.

Über Metallic Minerals

Metallic Minerals Corp. ist ein führendes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sein Hauptaugenmerk auf Kupfer, Silber, Gold und andere wichtige Mineralien im La-Plata-Bergbaudistrikt in Colorado sowie auf Silber und Gold in den hochgradigen Keno Hill- und Klondike-Distrikten im Yukon konzentriert. Unser Ziel besteht darin, durch einen systematischen, unternehmerischen Ansatz hinsichtlich Explorationsentdeckungen, der Vergrößerung von Ressourcen und der Weiterentwicklung von Projekten in Richtung Erschließung einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

Auf dem unternehmenseigenen Projekt La Plata im Südwesten von Colorado wurde im Rahmen der ersten Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 im Jahr 2022 eine bedeutende Porphyr-Kupfer-Silber-Ressource mit 889 Mio. Pfund Kupfer und 15 Moz Silber identifiziert. Die Ergebnisse der Erweiterungsbohrungen von 2022 ergaben den längsten und hochgradigsten Abschnitt, der jemals bei La Plata gefunden wurde, und einen der besten Abschnitte bei einem nordamerikanischen Kupferprojekt in den letzten Jahren. Eine aktualisierte Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 für das Projekt La Plata, die diese Ergebnisse enthält, wird für das zweite Quartal 2023 erwartet.

Im kanadischen Territorium Yukon hat Metallic Minerals das zweitgrößte Landpaket im historischen hochgradigen Silbergebiet Keno Hill konsolidiert, das direkt an die Betriebe von Hecla Mining angrenzt und über 300 Millionen Unzen an hochgradigem Silber in der früheren Produktion sowie aktuelle M&I-Ressourcen aufweist. Hecla Mining Company, der größte primäre Silberproduzent in den USA und der drittgrößte der Welt, hat die Übernahme von Alexco Resources mit seinen Betrieben in Keno Hill im September 2022 abgeschlossen. Hecla beabsichtigt, die Produktion bei Keno Hill bis zum dritten Quartal 2023 aufzunehmen. Metallic erwartet die Bekanntgabe der ersten Mineralressourcenschätzung bei Keno Silver in der zweiten Hälfte des Jahres 2023.

Metallic Minerals ist auch einer der größten Besitzer von Alluvial-Gold-Claims im Yukon und baut ein Lizenzgeschäft auf, indem es Partnerschaften mit erfahrenen Minenbetreibern eingeht, darunter Parker Schnabel von Little Flake Mining aus der erfolgreichen Fernsehsendung „Gold Rush“ auf dem Discovery Channel.

Alle Regionen, in denen Metallic Minerals tätig ist, haben eine beträchtliche Mineralproduktion verzeichnet und verfügen über eine bestehende Infrastruktur, einschließlich Strom und Straßenzugang. Metallic Minerals wird von einem Team geleitet, das auf Entdeckungs- und Explorationserfolge bei mehreren bedeutsamen Edel- und Basismetallvorkommen in der Region verweisen kann und über Erfahrungen bei der Erschließung, Genehmigung und Projektfinanzierung in großem Maßstab verfügt. Das Team von Metallic Minerals wurde für seine umweltfreundlichen Praktiken ausgezeichnet und hat sich zu einer verantwortungsvollen und nachhaltigen Ressourcenentwicklung verpflichtet.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über potenzielle Mineralisierungen, historische Produktion, Schätzungen von Mineralressourcen, die Realisierung von Mineralressourcenschätzungen, die Interpretation früherer Explorations- und potenzieller Explorationsergebnisse, den Zeitplan und den Erfolg von Explorationsaktivitäten im Allgemeinen, den Zeitplan und die Ergebnisse zukünftiger Ressourcenschätzungen, Genehmigungsfristen, Metallpreise und Wechselkurse, Verfügbarkeit von Kapital, staatliche Regulierung von Explorationsaktivitäten, Umweltrisiken, Rekultivierung, Eigentumsrechte, Aussagen über erwartete Betriebsergebnisse, Lizenzgebühren, Cashflows, Finanzlage und zukünftige Dividenden sowie die Finanzlage, Aussichten und zukünftige Pläne und Ziele des Unternehmens sind zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Obwohl Metallic Minerals der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Reihe von wesentlichen Faktoren und Annahmen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen unter anderem das Versäumnis, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten, erfolglose Explorationsergebnisse, ein erfolgloser Betrieb, Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne, die Ergebnisse zukünftiger Ressourcenschätzungen, zukünftige Metallpreise, die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen, allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen, Risiken im Zusammenhang mit regulatorischen Änderungen, Rechtsmängel, rechtzeitige Verfügbarkeit von Personal, Material und Ausrüstung, Unfälle oder Ausfälle von Ausrüstung, nicht versicherte Risiken, Verzögerungen bei der Erteilung von behördlichen Genehmigungen, unvorhergesehene Umwelteinflüsse auf den Betrieb und Kosten für deren Behebung sowie andere Explorations- oder andere Risiken, die hierin und von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit aufweisen. Die Minenexploration, die Erschließung von Minen und der Bergbaubetrieb sind von Natur aus mit Risiken behaftet. Dementsprechend können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen. Für weitere Informationen über Metallic Minerals und die Risiken und Herausforderungen ihrer Geschäfte sollten Investoren ihre Jahresberichte lesen, die unter www.sedar.com verfügbar sind.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

QUELLE: Metallic Minerals Corp.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

