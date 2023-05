JPMORGAN stuft Fresenius SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fresenius nach Quartalszahlen des Medizinherstellers und Krankenhausbetreibers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 29,60 Euro belassen. Das Umsatzwachstum sei das höchste seit Anfang 2020 und der Rückgang der Margen habe sich verlangsamt, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bullen dürften sich auf die Margenverbesserung bei Kabi fokussieren, wo es erste Anzeichen gebe, dass das neue Management eine Trendwende schaffe. Dazu sei die Aktie günstig./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2023 / 23:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 28,28EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 29,60

Kursziel alt: 29,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m