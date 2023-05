BERLIN (dpa-AFX) - Die bislang auf Erdgas ausgerichtete Gaswirtschaft hat in einem gemeinsamen Thesenpapier ihren Umbauwillen Richtung Klimaneutralität 2045 unterstrichen. Im künftigen Energiesystem sehen führende Verbände dabei eine "bestimmende Rolle" von erneuerbaren, "neuen" Gasen wie klimaneutral hergestelltem Wasserstoff oder Biomethan. Am Mittwoch stellten die Energiewirtschaftsverbände BDEW, Zukunft Gas und DVGW ihre gemeinsamen Überlegungen für die Zukunft der Gasindustrie in Deutschland vor.

"Ein klimaneutrales und resilientes Energiesystem entsteht erst im Zusammenspiel zwischen grüner Stromerzeugung und neuen Gasen", sagte Kirsten Westphal vom BDEW bei der Vorstellung des 56-seitigen "Transformationspfades" in Berlin. "Neue Gase sind unverzichtbar bei der stofflichen Nutzung in der Industrie, stehen am Beginn der Wertschöpfung, sind wichtig für den Flug und den Schiffsverkehr." Wasserstoff sei auch wichtig für die Absicherung der Strom- und Wärmeversorgung etwa bei Dunkelflauten. Beim BDEW ist Westphal Mitglied der Hauptgeschäftsführung.