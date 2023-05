Traction Uranium und Forum Energy Metals beginnen mit geophysikalischer Flugvermessung beim Projekt Grease River im Athabasca Basin

10. Mai 2023 - Calgary (Alberta) / IRW-Press / Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das „Unternehmen“ oder „Traction“) und Forum Energy Metals Corp. (TSX-V: FMC; OTCQB: FDCFF) („Forum“) freuen sich bekannt zu geben, dass sie mit einer magnetischen, elektromagnetischen (EM) und radiometrischen Flugvermessung beim zu 100 % im Besitz von Forum befindlichen Projekt Grease River begonnen haben, das am nördlichen Rand des Athabasca Basin in Saskatchewan liegt. Die Helikopter-Untersuchung wird mit einem von New Resolution Geophysics eigens entwickelten Xcite Time Domain Electromagnetic System durchgeführt werden. Die 1.290 Linienkilometer umfassende Untersuchung wird in einem Abstand von 100 m über die gesamten, 10.528 ha großen Grease River-Schürfrechte entlang der Scherzone Grease River (Abb. 1) durchgeführt werden.

Traction hat mit Forum ein Optionsabkommen unterzeichnet, dem zufolge Traction berechtigt ist, eine 51-%-Beteiligung am Konzessionsgebiet zu erwerben, indem es insgesamt 250.000 $ zahlt, insgesamt 1.625.000 Stammaktien ausgibt und bis 31. Dezember 2025 Explorationsausgaben in Höhe von insgesamt 3 Millionen $ im Konzessionsgebiet leistet. Forum fungiert während dieses ersten Optionszeitraums als Betreiber. Traction hat außerdem die Option, durch Barzahlungen in Höhe von 1,7 Millionen $, Aktienzahlungen in Höhe von 5,5 Millionen $ und Explorationsausgaben in Höhe von 6 Millionen $ bis 31. Dezember 2028 eine Beteiligung von bis zu 100 % am Projekt zu erwerben. Forum würde eine NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 2 % und Meilensteinzahlungen in Höhe von 8 Millionen $ einbehalten (siehe Pressemitteilung vom 7. Februar 2023).

Das Projekt Grease River

Das Projekt Grease River befindet sich am nördlichen Rand des Athabasca Basin, in der Nähe der Gemeinde Fond du Lac. Das Projekt Grease River besteht aus zwei separaten Schürfrechteblöcken, die sich entlang der in Richtung Nordosten verlaufenden Scherzone Grease River befinden, einer umfassenden, intrakontinentalen Scherzone mit einer Länge von über 400 km. Die nahe gelegene Uranlagerstätte Fond du Lac wurde bereits zuvor innerhalb der Scherzone von Amok Ltd. („Amok“) und Eldorado Nuclear Ltd. („Eldorado“) in den 1970er-Jahren entdeckt und es wurde eine historische Ressourcenschätzung von 1 Million lbs Uran mit einem Durchschnittsgehalt von 0,25 % U3O8* integriert, die jedoch nicht gemäß den Anforderungen von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) erstellt worden war. Obwohl das Unternehmen die historische Schätzung als relevant und vertrauenswürdig erachtet, hat angesichts der umfassenden Explorationsarbeiten, die von den erfahrenen Mineralressourcenunternehmen Amok und Eldorado durchgeführt wurden, keine qualifizierte Person ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung zu verifizieren und als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren, und das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressource. Die historischen Schätzungen sollten daher nicht vertrauenswürdig erachtet werden. Das Unternehmen weist außerdem darauf hin, dass sich die Schürfrechte des Projekts Grease River entlang des Abschnitts der Lagerstätte in Richtung Südwesten und Südosten befinden. Im Gebiet des Projekts Grease River wurden bis dato nur eingeschränkte Explorationen durchgeführt.