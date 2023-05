Regierung sieht mehr unbesetzte Stellen auf dem Ausbildungsmarkt

BERLIN (dpa-AFX) - Dem Ausbildungsmarkt fehle es nach Einschätzung der Bundesregierung an Nachwuchs: Viele Ausbildungsstellen blieben unbesetzt. "Der Berufsbildungsbericht zeigt, dass wir mit weiteren Anstrengungen mehr junge Menschen in die Ausbildung bringen müssen", sagte Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) am Mittwoch.

Im laufenden Ausbildungsjahr habe es nicht nur mehr unbesetzte Stellen als unversorgte Ausbildungsinteressierte gegeben. Auch die Zahl junger Erwachsener ohne abgeschlossene Ausbildung steige. Dies seien Warnsignale, betonte Stark-Watzinger.