Klagenfurt (ots) - Mit der Wintersaison 2022/23 hat sich Kärnten dem hohen

Niveau vor der Pandemie bereits angenähert und mit 3,3 Millionen Übernachtungen

rund 96 % des Nächtigungsvolumens vom Vergleichszeitraum der Vor-Covid-Saison

2018 /19 erreicht. Und auch für den Sommer 2023 sind die Aussichten durchwegs

positiv.



Ab in den Urlaub





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Große Reiselust herrscht laut der aktuellen Sommerpotentialstudie der ÖsterreichWerbung in den 10 Kernmärkten. Ca 70 % der Befragten planen einen Sommerurlaub.Die Zahl der Österreich-Urlaubsplaner ist in den wichtigsten Herkunftsmärktenmit 20 Millionen Menschen um 3 Millionen höher als im Vorjahr, das ein sehrgutes Sommer-Ergebnis aufwies. Auf ein gutes Preis-Leistungsverhältnis wird imHinblick auf die Inflation noch mehr Wert gelegt und Urlaubsentscheidungenwerden bewusster getroffen. Preissensible Gäste buchen in Nebensaisonen, sparenbei der Unterkunft und bei Nebenausgaben. Für 66 % der österreichischenReisenden ist Qualität wichtiger als ein günstiger Preis, so ein Ergebnis einerYouGov Umfrage (im Auftrag der TUI). 23 % der deutschen Österreich-Zielgruppesind bereit mehr Geld für ein nachhaltiges Übernachtungsangebot einesUrlaubshotels auszugeben. Am höchsten ist die Ausgabebereitschaft im Hinblickauf Nachhaltigkeit beim Thema der öffentlichen Anreise und Lebensmittelherkunft(Conjoint Studie: Nachhaltigkeitsaspekte bei der Hotelauswahl, ÖsterreichWerbung).Qualität gefragter denn jeTourismuslandesrat Sebastian Schuschnig zeigt sich zuversichtlich: "Der KärntnerTourismus startet voller Optimismus in eine vielversprechende Sommersaison. DieNachfrage ist trotz schwieriger Vorzeichen aufgrund der Teuerung bereits stark,auch die Buchungslage stimmt zuversichtlich. Nach den sehr erfolgreichen Sommernder Vorjahre sind unserer Betriebe heuer wieder bestens vorbereitet, viele Gästevon einem Urlaub in Kärnten zu überzeugen. Immer mehr Gäste suchen heuer nachnachhaltigen Reisedestinationen und regionalen, authentischenUrlaubserlebnissen. Qualitätstourismus ist gefragter denn je. Kärnten hat hierviel zu bieten und ist als Urlaubsland ungebrochen attraktiv. Auch heuer werdenunsere Gäste wieder kostenfrei mit der Bahn in Kärnten unterwegs sein, um dieautofreie Anreise zu erleichtern. Kärnten bietet aber auch mit seinerausgezeichneten Kulinarik, den regionalen Freizeitangeboten und einerqualitätsvollen Infrastruktur im Rad- und Wanderbereich eine gute Grundlage fürein nachhaltiges Urlaubserlebnis. Die allgemeinen Kostensteigerungen und derMitarbeitermangel sorgen jedoch auch im Kärntner Tourismus für betrieblicheHerausforderungen."WKK-Spartenobmann Josef Petritsch: "Die derzeitige Buchungslage für den Sommer