ANDONI LUIS ADURIZ WIRD VON DEN 50 "THE WORLD'S BEST RESTAURANTS" ZUM GEWINNER DES ICON AWARD 2023 ERNANNT

London (ots/PRNewswire) - "The World's 50 Best Restaurants" enthüllt den

Gewinner des diesjährigen Icon Award: Andoni Luis Aduriz, der Küchenchef des

Restaurants Mugaritz in San Sebastián, Spanien. Mit dem Icon Award werden

Personen geehrt, die einen herausragenden Beitrag in der Welt der Gastronomie

leisten, der internationale Anerkennung verdient, und die ihre Plattform nutzen,

um in der Branche Bewusstsein zu fördern und positive Veränderungen anzustoßen.



Aduriz setzt seinen Schwerpunkt nicht nur auf die kulinarische Evolution,

sondern auf einen kreativen, innovativen und bereichsübergreifenden Ansatz in

der Gastronomie. Aduriz begann seinen Weg mit einem Nebenjob in einer Pizzeria

und arbeitete dann 1993 in Spaniens renommiertem El Bulli, bevor er 1998 im

Alleingang das Mugaritz eröffnete. Seit 2005 wird das Restaurant jedes Jahr in

der Liste von "The World's 50 Best Restaurants" aufgeführt.