GenAI übernimmt Firma für KI-gestützte Abrechnungen im medizinischen Bereich

Vancouver, British Columbia, 10. Mai 2023 / IRW-Press / - Generative AI Solutions Corp. („GenAI“ oder das „Unternehmen“) (CSE: AICO, FWB: 99L.F, OTC: AICOF) freut sich, im Anschluss an seine Pressemeldung vom 2. Mai 2023 bekannt zu geben, dass heute die Übernahme aller in Umlauf befindlichen Wertpapiere der Firma Global AI Billing Corp. („Global AI Billing“) abgeschlossen wurde. Im Gegenzug gibt GenAI insgesamt 7,5 Millionen Stammaktien („Aktien“) aus und übernimmt von Global AI Billing bestehende Verbindlichkeiten in Höhe von 1,25 Millionen USD (die „Transaktion“). Die Transaktion erfolgt im Einklang mit den Bedingungen einer Aktienkaufvereinbarung, die zwischen GenAI, Global AI Billing und bestimmten Aktionären von Global AI Billing am 2. Mai 2023 unterzeichnet wurde (die „Vereinbarung“). Zu den primären Vermögenswerten von Global AI Billing zählt auch eine 10%ige Beteiligung an der Firma Remitz, Inc. („Remitz“).

Die Firma Remitz wurde im Jahr 2022 primär als Leistungserbringer für das Gesundheitswesen gegründet, um großen Gesundheitsdienstleistern einen KI-gestützten Dienst für die Rechnungsstellung und das Forderungsmanagement an die Hand zu geben. Die von Remitz verwendete Software wurde ursprünglich während der Covid-19-Pandemie entwickelt, um die Verrechnung zwischen Amerikanern, die einen Covid-19-Test erwerben, und Versicherungsträgern, die für diese Tests bezahlen, einfacher und effektiver zu gestalten. Während der Zeit, in der die Software für die Verrechnung von Covid-19-Tests verwendet wurde, kam sie bei Abrechnungen im Wert von 100 Millionen CAD zum Einsatz, wobei mehr als 1 Million Forderungen erfolgreich eingebracht werden konnten (nicht testiert). Im Jahr 2023 wurde die Software von der Firma Remitz erworben und aktualisiert; sie wird von der Firma derzeit bei großen Gesundheitsdienstleistern zur Einbringung von abgewiesenen Ansprüchen aus der Krankenversicherung verwendet. Darüber hinaus will Remitz den Einsatz seiner Software auch auf die Nutzung von Vertriebspartnern zur Implementierung der Software bei weiteren Gesundheitsdienstleistern ausdehnen. Die Software basiert auf künstlicher Intelligenz und ist in die bestehenden Gesundheitsversorgungssysteme von 600.000 Gesundheitsdienstleistern, 50.000 Gesundheitsversorgungszentren und mehr als 4.200 Spitälern integriert. Mit dem Zugriff auf Krankenakten von mehr als 270 Millionen Patienten, ausführliche Berichterstattungs-Tools und detaillierte demografische Daten genießt die KI-gestützte Software aus Sicht von Remitz einen klaren Wettbewerbsvorteil bei der Einbringung von abgewiesenen Forderungen.