Vorreiterprojekt der Kreislaufwirtschaft / Outdoor-Händler Globetrotter eröffnet Re Think-Store in Bonn (FOTO)

Bonn (ots) - Morgen ist es endlich so weit: Der allererste Globetrotter Re:Think

Store öffnet seine Pforten. Das Besondere: Der Outdoor-Ausrüster hat nahezu die

gesamte Einrichtung des Vormieters Conrad Electronic übernommen und kreativ

weitergenutzt. Und auch sonst wurden im Store fast ausschließlich gebrauchte

Materialien verwendet. Eine eigene Reparaturwerkstatt, 2nd Hand An- und Verkauf

sowie ein Ausrüstungsverleih für Outdoor-Equipment runden das nachhaltige

Store-Konzept ab.



Beim Konzept des Re:Think Stores hat sich Globetrotter an den Prinzipien der

Kreislaufwirtschaft orientiert: So wurde die Fläche samt Einrichtung des

Vormieters übernommen und nahezu alle vorhandenen Materialien weiterverwendet -

von einer großen Bärenskulptur im Eingangsbereich bis hin zur Teststrecke für

Wanderschuhe. Fehlende Materialien wurden aus dem eigenen Lagerbestand entnommen

oder gebraucht gekauft. Lediglich in sehr wenigen Fällen, in denen es keine

anderen Optionen gab, musste vom Re:Use-Konzept abgewichen werden. Ein Beispiel

hierfür stellt die Beleuchtung dar, die durch moderne, energieeffizientere

Technik ersetzt wurde.