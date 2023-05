DDN beschleunigt bei Helmholtz Munich die KI-getriebene Forschung im Dienste der Gesellschaft und Gesundheit

Chatsworth, Kalifornien (ots/PRNewswire) - DDN EXAscaler unterstützt Helmholtz

Die Wissenschaftler und Forscherinnen von Helmholtz Munich suchen ständig nachneuen Wegen zur schnelleren Beantwortung komplexer Fragestellungen. Dies setzteine verlässliche Lösung voraus, die mit den Anforderungen in der Forschungnachhaltig Schritt halten kann."Die Erkenntnisse, die Helmholtz Munich aus seiner Forschung gewinnt, bilden dieGrundlage für die Medizin von morgen mit konkretem Nutzen für Gesellschaft undGesundheit", sagte Dr. Alf Wachsmann, Head of DigIT Infrastructure & ScientificComputing, Helmholtz Munich. Die jahrzehntelange Erfahrung, die erstklassigeKundenunterstützung und die leistungsstarke und zuverlässige Architektur von DDNtragen dazu bei, dass unsere Forscherinnen und Forscher ihrer Arbeitkonzentriert nachgehen können - heute und in Zukunft."Helmholtz Munich betreibt vier vollständig bestückte SFA ® ES7990X (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3859600-1&h=2443588994&u=https%3A%2F%2Fwww.ddn.com%2Fproducts%2Fsfa7990x-hybrid-flash-storage-appliance%2F&a=SFA%C2%AE+ES7990X)-Systeme. Mit ihrem globalen Namensraum ermöglichen sie die einfache Kontrolleund Verwaltung großer Datensätze. Dank der optimierten Arbeitsabläufe und derunübertroffenen Leistung lässt sich die Zeit zur schnelleren Erzielung vonErgebnissen deutlich verkürzen. Ein NVME-basiertes SFA ES400NVX (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3859600-1&h=2892177997&u=https%3A%2F%2Fwww.ddn.com%2Fproducts%2Fsfa-nvme-storage-platforms%2F&a=SFA+ES400NVX) -System mit GPU-Integration