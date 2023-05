NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Inflationsdaten für April zeichnet sich am Mittwoch ein leichtes Plus an der Wall Street ab. Der Broker IG taxiert den Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 33 643 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG mit 13 254 Punkten 0,4 Prozent höher. Die Rendite von langfristigen US-Anleihen fiel derweil deutlich zurück.

"Es ist ein Mini-Schritt in die richtige Richtung. Wir sehen ein erleichtertes Aufatmen an allen Märkten" - so kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners den weitgehend stabilen US-Preisauftrieb. Für die Märkte zähle, dass die Jahresrate weiter zurückgegangen sei. "Damit steigen die Chancen, dass die FED im Juni nicht weiter an der Zinsschraube dreht."