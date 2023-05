Gelungener Jahresstart, Q1-Auftragseingang über Erwartung, Mittelfristprognose 2025 vorgestellt



Die endgültigen Zahlen der DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) für das Geschäftsjahr 2022 haben die vorläufigen bestätigt bzw. beim EPS (EUR 1,08 vs. EUR 1,06) sogar leicht übertroffen. Auch der Start in das Geschäftsjahr 2023 verlief erfolgreich, der gelieferte Quartalsausblick wurde erfüllt, beim Auftragseingang (EUR 17,63 Mio.; Guidance: EUR 15 Mio. bis EUR 16,5 Mio.) sogar übertroffen. Für Q2 2023 erwartet die Gesellschaft Umsatz und Auftragseingang zwischen EUR 15 Mio. und EUR 16,5 Mio.) - jeweils deutlich über den Vorjahreswerten (EUR 13,8 Mio. bzw. EUR 14,8 Mio.). Die zuletzt eher schlechten Konjunkturmeldungen (Gesamtexporte D März 2023: -5,2%; VDMA (D März 2023: -10%) scheint DATRON über den Fokus auf Zukunftsthemen und einen entsprechenden Kundenmix mehr als ausgleichen zu können. Die Mittelfristprognose plant dementsprechend mit durchschnittlich 8% annualisiertem Umsatzwachstum und einem Margenausbau auf 11% bis 2025. Fundamental ist die Aktie (KGV 23: 10,45) günstig und obwohl das im Branchenvergleich weniger konjunktursensitive Geschäftsmodell (wiederkehrende Umsätze) eher eine Prämie verdient, handelt die Aktie noch mit geringeren Bewertungsmultiples als die meisten Peers.

Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 17,59. Unsere Empfehlung lautet weiterhin "Kaufen".



