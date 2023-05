Esmartinvest bietet jetzt eine erweiterte Auswahl an Kryptowährungen

SOUTHAMPTON, England, 10. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Innerhalb kürzester Zeit haben Kryptowährungen die Finanzbranche gründlich infiltriert, wobei Privatpersonen auf der ganzen Linie ein gewisses Maß an Engagement in diesen vielversprechenden Vermögenswerten suchen. Infolgedessen arbeiten die meisten Broker-Plattformen daran, die Bedürfnisse von Krypto-Enthusiasten zu befriedigen und ihnen einen einfachen Zugang zum digitalen Währungsraum zu ermöglichen. Angesichts dieser modernen Anforderungen hat Esmartinvest , ein seriöser Trading-Broker, kürzlich sein Krypto-Angebot erweitert, um einen umfassenderen und bequemeren Trading-Bereich zu schaffen.

„Wir haben immer Wert darauf gelegt, ein Trading-System zu schaffen, bei dem unsere Kunden von den neuesten Trading-Tools und aktuellen Funktionen an einem Ort profitieren können", so Diana Biermann, Sprecherin von Esmartinvest. „Aufbauend auf diesem Ethos freuen wir uns, die Integration einer breiteren Palette von Krypto-Paaren in unseren Vermögensindex anzukündigen. Jetzt können unsere Mitglieder nahtlos eine umfangreiche Auswahl an Vermögenswerten, einschließlich der neuesten Ergänzungen zu unserem Krypto-Münzportfolio, in einer hoch optimierten und dynamischen Umgebung handeln."