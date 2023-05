Die führenden Lithiumproduzenten Allkem (WKN A3C8Z7) und Livent (WKN A2N464) haben beschlossen zu fusionieren. Durch den Zusammenschluss, der komplett in Aktien abgewickelt wird, entsteht ein Branchengigant mit einer Bewertung von 10,6 Mrd. USD, so die Unternehmen!

Der frisch veröffentlichten Mitteilung zufolge wird die neue Gesellschaft pro-forma im Kalenderjahr 2022 einen Umsatz von 1,9 Mrd. USD erzielen, während das EBITDA für 2023 auf 1,3 Mrd. USD geschätzt wird.

Allkem und Livent versprechen sich von diesem Deal einiges. So werden nach Ansicht der Konzerne unmittelbar nach Abschluss der Transaktion geschäftskritische Größenordnungen erreicht und globale Fähigkeiten verbessert sowie die Fähigkeit, Kunden aus einer widerstandsfähigeren Lieferkette zu bedienen, gestärkt. Das vertikal integrierte Geschäftsmodell erlaube zudem eine verbesserte betriebliche Flexibilität sowie das Potenzial auf die Schaffung höherer Werte entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Durch die geographische Nähe der Assets beider Gesellschaften in Argentinien und Kanada würden zudem Möglichkeiten entstehen, die Entwicklung einer starken Projetpipeline zu beschleunigen und gleichzeitig deren Risiko zu senken. Den Angaben zufolge besteht hier das Potenzial, eine Produktionskapazität von rund 250.000 Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent (LCE) zu erreichen.

Allkem und Livent erwarten zudem erhebliche operative Synergien in Höhe von ca. 125 Mio. USD pro Jahr (vor Steuern) und einmalige Kapitaleinsparungen in Höhe von ca. 200 Mio. USD, die hauptsächlich durch die erwähnte Nähe der Anlagen und die gemeinsame Entwicklung in Argentinien und Kanada erzielt werden. Zusätzliche Synergieeffekte werden über das Kalenderjahr 2027 hinaus erwartet.

Zudem, so die Konzerne weiter, werde die starke gemeinsame Bilanz und der hohe zu erwartende Cashflow des fusionierten Unternehmens eine finanzielle Flexibilität schaffen, die eine Beschleunigung der Wachstumspläne erlaube.

Man geht davon aus, dass die Transaktion zum Ende des Kalenderjahres 2023 abgeschlossen wird. Im Anschluss an die Fusion werden dann die Allkem-Aktionäre rund 56% und die Livent-Aktionäre rund 44% des neuen Unternehmens halten.

