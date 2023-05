Daesung SmartHive, das führende Unternehmen für intelligente Landwirtschaft in Korea, hat die Einführung seines neuesten Produkts, der Plasma Ozone Storage, bekanntgegeben

Um das Produkt und die Technologie zu verifizieren, wurden Plasma Ozone Storage und Wasp Trap in verschiedenen Imkereibetrieben in ganz Korea, einschließlich Jeollabuk-do, Gyeongbuk-do und Gangwon-do, für empirische Tests installiert.

Die Wasp Trap ist ein weiteres umweltfreundliches Produkt, das keine separaten Lockstoffe wie fermentierte Flüssigkeit verwendet. Sie wird am Eingang des Bienenstocks angebracht und nutzt die Angewohnheit der Wespe, den Bienen zu folgen. Die Falle fängt die Wespen im Fangrahmen ein, so dass die Bienen sicher und frei durch den Bienengang in den Bienenstock gelangen können. Mit dieser Technologie ist es nicht mehr notwendig, am Bienenstand anwesend zu sein, um Wespen manuell zu entfernen, was die Kosten für Arbeitskräfte und andere Bekämpfungsmittel senkt.

Außerdem wird der Hive Controller vorgestellt, ein tragbares, intelligentes Imkereisystem, das in etwa einer Minute sicher Waben aus dem Bienenstock entnehmen, Bienen abfegen und Waben außerhalb des Bienenstocks stapeln kann. Dieses Produkt hat ein geringes Gewicht von 9 kg ohne Korrosion und kann von einem Anfänger allein verwendet werden, was die Honiggewinnung zu einem bequemeren und effizienteren Prozess macht. Darüber hinaus kann es für alle Bienenstöcke mit gleicher Breite, unabhängig von ihrer Größe, verwendet werden. Sowohl ein Adapter als auch ein Akku (optional) können für die Stromversorgung verwendet werden.

Der Hive Controller reduziert die Arbeitszeit im Vergleich zu existierenden Produkten um 50 % und ermöglicht es Bienenzuchtbetrieben in Korea, Honig allein zu extrahieren.

Daesung SmartHive wurde 2016 gegründet und für seine innovativen Produkte und Technologien an verschiedenen Orten anerkannt, auch bei der CES-Messe in Korea und in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hat außerdem Absichtserklärungen mit Unternehmen und Forschungsinstituten in Spanien, dem Vereinigten Königreich, Usbekistan und Afrika für den Eintritt in den Überseemarkt unterzeichnet. Daesung SmartHive wird seine Produkte auf in- und ausländischen Landwirtschaftsmessen präsentieren, um seine Reichweite zu erweitern und weiterhin innovative Lösungen für die Landwirtschaft anzubieten.

Es wird erwartet, dass die neuen Produkte von Daesung SmartHive erhebliche Vorteile für die Vieh- und Bienenzuchtindustrie bieten werden und diese Betriebe sicherer, effizienter und kostengünstiger machen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2073746/EUR_SMARTHIVE_PLASMA_WASPTRAP_HIVECONTROLLER.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/daesung-smarthive-das-fuhrende-unternehmen-fur-intelligente-landwirtschaft-in-korea-hat-die-einfuhrung-seines-neuesten-produkts-der-plasma-ozone-storage-bekanntgegeben-301820919.html