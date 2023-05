Die "Fünf-Billionen-Dollar-Chance" – drei E-Commerce-Aktien to play!

Die Banker prognostizieren für die Tech-Sparte einen Wert von fünf Billionen US-Dollar bis zum Jahr 2027. "Wir haben bis 2022 eine Konzentration auf Rentabilität statt auf Wachstum festgestellt", so die Analysten von Morgan Stanley und weiter: "Wir sehen eine rationalere Investitions- und Kundenakquisitionsstrategie, die unsere Argumente in Bezug auf die Monetarisierung des Marktes und das profitable Wachstumspotenzial unterstützt."

Amazons Kuchenanteil am E-Commerce-Markt in den USA betrage 37 Prozent, aber der am US-Einzelhandelsumsatz nur neun Prozent. Das zeige, welches Wachstumspotenzial der Online-Riese noch habe, so die Investmentbanker. Enormes Potenzial machen sie auch beim Cloud-Geschäft AWS aus, das bis 2024 um rund 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr wachsen werde. Amazon bekommt von ihnen ein Kursziel von 150 US-Dollar. Das impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 40 Prozent.

Noch nicht das wert, was es sein könnte, sei Alibaba. Noch unterschätzten Anleger die positive Wirkung der Wiedereröffnung Chinas, so Morgan Stanley. "Die Bewertung bleibt attraktiv. Wir sind der Meinung, dass die Aktie auf dem aktuellen Niveau den Wert der Cloud, anderer Geschäftssegmente und Investitionen unterbewertet", so die Analysten weiter. "Starke Cashflow-generierende Fähigkeiten und fortgesetzte Aktienrückkäufe könnten ebenfalls für Kursimpulse sorgen." Wie der US-Konkurrent erhält auch Alibaba von den Analysten ein Kursziel von 150 US-Dollar. Das Aufwärtspotenzial ist allerdings im Vergleich doppelt so hoch.

Neben einem chinesischen und US-amerikanischen Unternehmen steht auch ein argentinisches auf dem Zettel der Bank: MercadoLibre. Es "ist ein führendes lateinamerikanisches eCommerce- und Fintech-Unternehmen. Wir sehen das Unternehmen gut positioniert, um die säkularen Wachstumschancen an beiden Fronten zu nutzen", so die Analysten. Die Logistikinvestitionen und Größenvorteile seien ein klarer Wettbewerbsvorteil in dieser Region, heißt es weiter. Das Kursziel liegt bei 1.770 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von mehr als 40 Prozent entspricht.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion