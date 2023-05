(Neu: Weitere Details)



NEW YORK/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Verurteilung Donald Trumps wegen sexuellen Missbrauchs in einem Zivilverfahren wirft einen Schatten auf die Wiederwahlpläne des ehemaligen US-Präsidenten. Während Trumps Anwalt Joe Tacopina ankündigte, in Berufung zu gehen, reagierte das mutmaßliche Opfer, die Autorin E. Jean Carroll, mit Erleichterung: "Ich bin überwältigt, überwältigt vor Freude und Glück und Frohsinn für die Frauen in diesem Land", sagte sie dem Sender NBC am Mittwoch. Trump selbst veröffentlichte mehrere Stellungnahmen, in denen er den Prozess etwa als "Travestie der Justiz" und Betrug bezeichnete. Der zuständige Richter Lewis Kaplan hasse ihn mehr als es Menschen möglich sei.

Eine New Yorker Geschworenenjury hatte es am Dienstag als erwiesen angesehen, dass Trump die Schriftstellerin Carroll 1996 in einem New Yorker Nobelkaufhaus angegriffen und sexuell missbraucht hatte. Sie ordnete auch wegen Verleumdung an, dass Trump insgesamt fünf Millionen Dollar (rund 4,56 Millionen Euro) an die heute 79-Jährige zahlen muss. "Hier geht es nicht ums Geld", betonte Carroll am Mittwoch. "Hier geht es darum, meinen Namen zurückzubekommen. Und das ist uns gelungen."