China startet Frachtflug zu Raumstation

WENCHANG (dpa-AFX) - Zur ersten Frachtmission seit der vollständigen Inbetriebnahme der chinesischen Raumstation ist das Raumschiff "Tianzhou-6" ins All gestartet. Das unbemannte "Himmlische Schiff" hob am Mittwoch mit einer Rakete vom Typ "Langer Marsch 7" vom Raumfahrtbahnhof Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan ab. Das Cargoschiff soll Versorgungsgüter und Treibstoff zur Raumstation "Tiangong" (Himmelspalast) bringen. Der Cargoflug dient der Vorbereitung des geplanten Besatzungswechsels in den kommenden Wochen. Am 25. Mai wird der Start von "Shenzhou-16" mit drei Astronauten an Bord erwartet, die die dreiköpfige Crew in der Raumstation nach sechs Monaten im All ablösen sollen./lw/DP/zb